اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 10:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدولار بـ‎50.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025

الجمعة، 07 مارس 2025 09:00 ص
الدولار بـ‎50.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025 أسعار العملات

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‎ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 7 - 3 - 2025، وفقا للبنك الأهلي المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.


وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.


‎وجاءت الأسعار كالتالي:
‎سعر الدولار اليوم
‎50.63 جنيه للشراء.
‎50.73 جنيه للبيع.

‎سعر اليورو الأوروبى اليوم
‎54.58 جنيه للشراء.
‎54.9 جنيه للبيع.

‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
‎65:14 جنيه للشراء.
‎65.56 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتى اليوم
‎163.53  جنيه للشراء.
‎164.62 جنيه للبيع

‎سعر الريال السعودى اليوم
‎13.45 جنيه للشراء.
‎13.52  جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم
‎13.77 جنيه للشراء.
‎13.81 جنيه للبيع.

‎سعر الريال القطري اليوم
‎12.85 جنيه للشراء.
‎13.91 جنيه للبيع.







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