الدفاع السورية تعلن فك حصار قواتها من قبل عناصر نظام بشار الأسد في القرداحة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن مصدر بوزارة الدفاع السورية لـ "سانا"، تمكن القوات السورية من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام الراحل على "مقاتلينا بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة".

بدأت القوات السورية، اقتحام مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات ومصفحات، وذلك لملاحقة عناصر من جيش نظام بشار الأسد، عقب سيطرتهم على عدة قرى وبلدات في الساحل السوري.