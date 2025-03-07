اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 مارس 2025 06:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الدفاع السورية تعلن فك حصار قواتها من قبل عناصر نظام بشار الأسد في القرداحة

الجمعة، 07 مارس 2025 06:01 م
الدفاع السورية تعلن فك حصار قواتها من قبل عناصر نظام بشار الأسد في القرداحة القوات السورية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مصدر بوزارة الدفاع السورية لـ "سانا"، تمكن القوات السورية من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام الراحل على "مقاتلينا بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة".

بدأت القوات السورية، اقتحام مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات ومصفحات، وذلك لملاحقة عناصر من جيش نظام بشار الأسد، عقب سيطرتهم على عدة قرى وبلدات في الساحل السوري.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود قوات وزارتي الدفاع والداخلية لاحتواء التصعيد الأمني المتزايد في مناطق الساحل السوري، والتصدي للتهديدات التي تشكلها تلك العناصر.






مشاركة

وزارة الدفاع السورية

القرداحة

الساحل السوري

اخبار سوريا

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة