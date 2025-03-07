الجيش اللبنانى يعلق على دخول إسرائيليين لأراضى لبنان لزيارة قبر حاخام يهودى

إيمان حنا

أصدر الجيش اللبنانى بيانا علق فيه على واقعة دخول مستوطنين إسرائيليين لجنوب اليوم الجمعة، وقال الجيش إنه في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية اللبنانية.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

أضاف البيان، إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.

وأك أن قيادة الجيش تُتابع قيادة تتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل".

وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 800 إسرائيلي متدين دخلوا الأراضي اللبنانية الحدودية، لأول مرة، اليوم الجمعة، لزيارة قبر حاخام يدعى آشي، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع القبر، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقابل مستوطنة مرجليوت على الحدود اللبنانية، حيث يمتد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت التقارير أن مئات الإسرائيليين توجهوا إلى الموقع خلال الأسابيع الأخيرة دون تنسيق مسبق، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين جنود الجيش الإسرائيلي، حيث حاول بعضهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، مما استدعى اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي.