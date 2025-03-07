اليوم السابع
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"التحالف الوطني" يستمر في تقديم وجبات الإفطار فى رمضان للأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 07 مارس 2025 09:59 م
"التحالف الوطني" يستمر في تقديم وجبات الإفطار فى رمضان للأسر الأولى بالرعاية مؤسسة الجارحى
كتب محمد عبد الرازق

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في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، تواصل مبادرة "مطابخ الخير" التابعة لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقديم وجبات الإفطار للأسر الأولى بالرعاية.

تستهدف المبادرة توفير الإفطار للأسر في هذه الأيام المباركة، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية ودورها الفعّال في خدمة المجتمع.

تواصل مؤسسة الجارحى لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، جهودها الإنسانية لتوزيع وجبات الخير على الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المناطق.

حيث تقوم المؤسسة بزيارة المنازل والأحياء فى المناطق المستحقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما قامت المؤسسة بتوسيع نطاق عملها هذا العام، حيث تم توزيع وجبات الإفطار فى الطرق السريعة والمناطق والأحياء التى تشهد احتياجًا أكبر، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الصائمين فى الشهر الفضيل.

 







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