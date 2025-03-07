الإسكان: تدعيم محطة محولات كهرباء شرق النيل لتغذية 3 مناطق ببنى سويف الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم وضع جهد الكهرباء على 4 خلايا جديدة بمحطة محولات شرق النيل لتغذية 3 مناطق وهي: الحي الأكثر تميزا، والإسكان الاجتماعي 3، وعمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة صيانة الشبكات والمحطات والاهتمام بمحطات الكهرباء ومتابعة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بجانب متابعة تنفيذ مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها بالمناطق الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أعمال تركيب الخلايا الجديدة بمحطة محولات شرق النيل بعنبر جهد الـ 22 كيلو فولت، بجانب الاتفاق مع شركة الكهرباء لضخ التيار الكهربائي للأحياء المذكورة بعد اختبار الكابلات الرئيسية الموصلة للأحياء من خلال الخلايا التي تم تركيبها.

وأشرف رئيس الجهاز على أعمال الدهان والصيانة الجارية لأعمدة الإنارة بالطرق والمحاور الرئيسية للمدينة ومنطقة الإسكان الاجتماعي (منطقة 77 فدانا)، حيث يتم إحلال كشافات الكهرباء بكشافات الليد بدلاً من الصوديوم لترشيد استهلاك الكهرباء.

أشار رئيس جهاز بني سويف الجديدة، إلى أنه تم مراجعة مصادر التغذية الخاصة بالكهرباء لمحطات المياه والصرف الصحي والروافع ومأخذ المياه بالمدينة، والتأكيد على جاهزية المحولات والمولدات اللازمة لأعمال التشغيل مع تأكيد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانات الدورية بصفة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستثمري المدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد "عبد اللاه"، الأعمال الجارية لصيانة ورفع كفاءة الطرق بالحي السكنى الثاني بالمدينة، وتابع أعمال مرمات الأسفلت بالحي السكنى الرابع بالمدينة بعد توصيل خطوط الغاز لقطع الأراضي، وأعمال استكمال تنفيذ الخرسانة للجزر الوسطى بالطرق الرئيسية لمشروع مرافق الحي السكني الخامس بالمدينة (طرق ومرافق).