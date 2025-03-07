اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يدين الهجوم الإرهابى ضد منشأة أمنية شمال غرب باكستان

الجمعة، 07 مارس 2025 04:00 ص
الأردن يدين الهجوم الإرهابى ضد منشأة أمنية شمال غرب باكستان تفجير فى باكستان - أرشيفية
أ ش أ

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أمنية في إقليم خيبربختونخوا شمال غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة الأردنية وتضامنها مع جمهورية باكستان في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة ، في بيان الخميس ، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 







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غرب باكستان

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هجوم ارهابى فى باكستان

خيبربختونخوا

الشرطة الباكستانية






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