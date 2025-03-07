اليوم السابع
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ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 7-3-2025 فى البنوك المصرية

الجمعة، 07 مارس 2025 09:45 ص
ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 7-3-2025 فى البنوك المصرية أسعار الجنيه الاسترليني اليوم

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سجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة  بالسوق المصرى منتصف تعاملات االيوم الجمعة 7-3-2025،  فى البنك المركزي 64.92 جنيه للشراء، و65.12 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر  65.25 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.92 جنيه للشراء.

65.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.25 جنيه للشراء.
65.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.21 جنيه للشراء.

65.48 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
65.29 جنيه للشراء.
65.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
64.62 جنيه للشراء.
65.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
63.53 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.25 جنيه للشراء
65.66 جنيه للبيع


 







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الاسترليني

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