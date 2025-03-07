إنقاذ حياة سيدة من ورم أذيني كبير عبر جـراحة قلب مفتوح بمجمع الإسماعيلية الطبى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجح الفريق الطبي لجراحة القلب في المجمع الطبي بالإسماعيلية فى إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية معقدة، حيث وصلت المريضة إلى قسم جراحة القلب بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية وجود ورم كبير في الأذين الأيسر، مما أدى إلى انسداد في مجرى الصمام الميترالي.

وبناءً على هذه النتائج الحرجة، تم اتخاذ قرار عاجل بنقل المريضة إلى غرفة العمليات، حيث خضعت لجراحة قلب مفتوح لاستئصال الورم الذي بلغ وزنه 300 جرام وأبعاده 5 × 7 × 4 سم، بالإضافة إلى استبدال الصمام الميترالي المتضرر.

وبعد إجراء العملية، تماثلت المريضة للشفاء التام وغادرت المستشفى بعد خمسة أيام، وهي في حالة صحية جيدة، تعكس هذه الحالة نجاح الفريق الطبي وتفانيهم في تقديم رعاية صحية متميزة، مما يدل على التزامهم العميق بتحسين صحة وسلامة المرضى.

و أجرى الجراحة الدكتور سيد فياض – أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور أحمد خليفة – استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد عبد الفتاح – استشارى جراحة القلب والصدر ، الدكتور أحمد الوردى – أخصائي جراحة القلب والصد.

وضم فريق التخدير كلا من الدكتور بيير ظريف – استشاري التخدير، والدكتور محمد عبد الوارث – استشاري التخدير، والدكتور أحمد المهدي – أخصائي التخدير، وفريق التمريض أحمد محمد علي – فني ماكينة القلب وشاهنده محمد و رؤى محمود، وحسام عيد، نسمة عيد و عبد الله أحمد.

مما يعكس مستوى عالٍ من الإحترافية والتفاني في تقديم الرعاية الصحية بمتابعة وإشراف الدكتور احمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي ، الدكتور حسام سلامة نائب مدير المجمع للخدمات الطبية

