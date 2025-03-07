أغرب حكايات الطب.. هندي يحمل توأمه جنينا في بطنه لمدة 36 عاما

كتبت مروة محمود الياس

كان يعاني الهندي سانجو بمدينة ناجبور، طوال حياته من بطنه الكبيرة الحجم حيث كان يستطيع التنفس بصعوبة، حتى وصل الأمر لمشكلات صحية نتيجة كبر بطنه بشكل واضح، حسبما أفاد موقع "Abcnews".

وعندما نقل الهندي البالغ 36 عامًا إلى المستشفى، شك الأطباء في إصابته بورم ضخم نتيجة هذا الانتفاخ الشديد، وقرروا إجراء عملية جراحية للاستكشاف وإزالة مصدر الانتفاخ في بطنه.

وقال الدكتور أجاي من مستشفى تاتا ميمورال في مومباي: "الورم كان كبيرًا لدرجة أنه كان يضغط على الحجاب الحاجز في البطن، ما أدى إلى زيادة حادة في الضغط على كل الأعضاء، وكان هذا الحجم للورم عظيمًا وكبيرًا ما سبب ضيقًا حادًا في التنفس."

توأمه يعيش بداخله

ولكن وعند إجراء الجراحة، صادف الأطباء بعد إحداث الكثير من الشقوق في هذا الورم أن الكثير من السوائل التي انهمرت بشدة فور وضع المشرط فيها، ليجد الأطباء يد طفل جنين ظاهرة من داخل هذا الورم.

بدأ الأطباء بإحداث الشقوق والبحث في الداخل ليجدوا عظاما ومجموعة من الأطراف وأعضاء تناسلية وأجزاء من الشعر وفكين وغيرها، ليكتشفوا أن بمعدة هذا الشخص الهندي مخلوق غريب غير مكتمل له اقدام وايدي متطوره وأظافر طويلة جداً.

يقول الأطباء إنهم شعروا بالرعب في اللحظة الأولى ثم قاموا بإزالة الجسم المتحور لشقيق المريض الهندي التوأم من معدته، ليصنفوها من الحالات الطبية الأكثر غرابة في العالم، حيث ظل الجنين المحاصر على قيد الحياة حتى بعد الولادة من خلال تكوين بنية كالحبل السري يستنزف دم توأمه بشكل غريب.

حالة الجنين داخل التوأم غالباً ما تنتهي بموت التوأمين قبل الولادة نتيجة تقاسم المشيمة، ولكن في حالة بهجات فقد ظل هذا التوأم يعيش في بطنه لمدة 36 عاماً.

وبعد إجراء الجراحة، اختفى الألم الشديد الذي كان يشعر به بهجات وعدم قدرته على التنفس، والتي تعد معجزة طبية، حيث عاش بهجات بعد ذلك حياة طويلة وطبيعية.