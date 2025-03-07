أشهر حلويات الدمايطة فى رمضان.. الكنافة والقطايف والزلابيا والمدلعة

دمياط معتز الشربينى

يشتهر أبناء محافظة دمياط بحلوياتهم الشرقية اللذيذة، وخاصة فى شهر رمضان، حيث تزداد شهية الناس للحلويات التقليدية.

من أشهر حلويات الدمايطة فى رمضان:

. الكنافة الدمايطي: تُعد من أشهر الحلويات، وتتميز بطريقتها الخاصة فى الحشو، سواء بالقشطة أو المكسرات أو الشوكولاتة.

. القطايف المحشية: تُحشى بالمكسرات أو القشطة، ثم تُقلى أو تُخبز وتُغمر فى العسل.

. البسبوسة الدمايطي: تتميز بقوامها الطرى والمذاق الغنى، وغالبًا ما تكون محشوة بالقشطة أو مغطاة بالفستق أو البندق.

. الزلابية (لقمة القاضي): هى عجينة مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، وتُغمس فى العسل أو السكر.

. المهلبية: طبق دمياطى شهر و خفيف،وغالبا يُزين بالمكسرات وجوز الهند.

. الجلاش الحلو: يُحشى بالمكسرات أو القشطة، ويُخبز، ثم يُسقى بالشربات.

. المدلعة: هى حلوى جديدة ابتكرها الدمايطة، تتكون من طبقات من الكنافة والبسبوسة والقشطة.