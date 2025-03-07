أخبار مصر.. فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان غدا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها أنه تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً غدا السبت..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



احتفالا بيوم الشهيد.. غدا فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان

فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته، وتزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً يوم السبت الموافق الثامن من شهر مارس الجارى.

محمد صلاح يسطر تاريخًا ذهبيًا فى "آنفيلد" قبل لقاء ليفربول ضد ساوثهامبتون

يمتلك محمد صلاح ، قائد منتخب مصر، سجلاً ذهبيًا على ملعب "آنفيلد" الذي يستضيف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الخامسة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

روان وسلمى هاني وأمينة عرفي يتأهلون لنصف نهائي نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش

تأهل الثلاثي المصري روان العربي، وسلمى هاني، وأمينة عرفي إلى نصف نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

علي معلول يواصل الغياب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب العضلة الخلفية

يواصل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

بيع محال تجارية ووحدات إدارية بالسوق التجارية لسكن موظفى العاصمة الإدارية



أعلن المهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن بيع 3 محال تجارية ووحدات إدارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية الكبيرة بالمرحلة الأولى لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "زهرة العاصمة" بالامتداد الشرقي بالمدينة.

أحمد عمر هاشم: الأزهر الشريف حافظ على الهوية الإسلامية لمصر



قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن تعزيز الهوية الإسلامية لا يتأتى من فراغ أو من ثقافة معينة وإنما من وحى الله وكتاب الله وسنة رسول الله، ومن هنا كان التوجيه النبوى الواضح بقوله تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابدا كتاب الله وسنتي، فشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذى خصه الله بالصيام شكرا لله لنزول القرآن فيه الذى هو أجل النعم الإلهية التى تصون الهوية.

قيمة العلاوة السنوية للعاملين بقانون العمل الجديد أمام مجلس النواب الأحد

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد الخاصة بالأحكام العامة من المادة 3 حتى المادة 15 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وزير التعليم العالى يوجه بدمج طلاب المعاهد بمنظومة التأمين الصحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية دمج الطلاب بالمعاهد في منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث؛ بهدف توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ هذا الموضوع بالشكل الأمثل.

فى أول جمعة من رمضان.. الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمى لأوقاف فلسطين

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى رفضت تسليم الحرم الإبراهيمى فى البلدة القديمة من مدينة الخليل، بكامل قاعاته وساحاته ومرافقه لإدارة الأوقاف، كما هو متعارف عليه فى أيام الجمع من شهر رمضان من كل عام.



سنلجأ للمشرط بدل الفأس.. ترامب يقيد سلطات إيلون ماسك بشأن التوظيف والإقالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ وزراء حكومته خلال اجتماع يوم الخميس أن قرارات التوظيف ستترك لهم، وليس لـ إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة، وقال إنه أصدر تعليمات لأعضاء مجلس الوزراء بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة كفاءة الحكومة بشأن الإنفاق وخفض القوى العاملة مع توضيح أن التخفيضات النهائية للوظائف ستكون وفقًا لتقدير قادة الوزارة.

امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل تعقد الاختبارات خارج المدارس؟

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتى تنطلق 14 يونيو 2025، ويتساءل كثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام عن أماكن عقد امتحانات الثانوية العامة هل خارج المدارس أم بداخلها.