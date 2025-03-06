﻿معهد الإنتاج الحيوانى: دعم المربين بالإرشادات والبرامج التوعوية والزيارات الميدانية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد الشافعى مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني ان المعهد يواصل جهوده لدعم وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني في مصر من خلال الندوات الإرشادية، والزيارات الميدانية، والنشر العلمي والإعلامي، بما يسهم في رفع كفاءة المربين وتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

أضاف الشافعى أن المعهد نظم 5 ندوات إرشادية خلال الأسبوع الأول من مارس، استهدفت توعية المربين بأفضل الممارسات في الإنتاج الحيواني وتحسين كفاءة التربية والتغذية، وذلك في محافظات دمياط والغربية والبحيرة والدقهلية

أوضح الشافعى أنه تم تنفيذ زيارتين ميدانيتين لمزارع الإنتاج الحيواني لتقديم الاستشارات الفنية والعلمية للمربين ضمن جهود المعهد لمتابعة أحدث الأساليب المستخدمة في تربية ورعاية الحيوانات.

و تعزيزًا للدور التوعوي للمعهد، تم نشر عدة مقالات علمية وإرشادية لمساعدة المربين على تحسين إنتاجيتهم، أبرزها "ملح الطعام مصدر للصوديوم في أعلاف الدواجن" و "دور معهد بحوث الإنتاج الحيواني في رعاية الثروة الحيوانية والداجنة" و "أهم العمليات المزرعية التي تُجرى على الأبقار في شهر مارس" و "توصيات لمربي الدواجن خلال شهر مارس" ، و "البرنامج الإرشادي في مزارع الأرانب خلال شهر مارس" .

و في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوانات، نظم المعهد يومًا حقليًا لحفظ 60 طنًا من قشر البرتقال بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بمركز سدس – محافظة بني سويف، مما يعزز من استخدام الموارد المحلية في التغذية الحيوانية.

و حرصًا على نشر الوعي الصحي والتغذوي، أعد المعهد برومو فيديو عن: فوائد اللبن الرائب أثناء فترة الصيام، لرفع الوعي بأهميته في التغذية الصحية، و المنتجات اللبنية المتخمرة، والتعريف بفوائدها الصحية للمستهلكين.

وفي إطار جهود مركز البحوث الزراعية أكد معهد بحوث الإنتاج الحيواني استمراره في تقديم الدعم الفني والإرشادي لمربي الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وفق توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف رئيس مركز البحوث الزراعية، من خلال أنشطته البحثية والتدريبية، بما يحقق تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي ويعزز الأمن الغذائي المصري.

