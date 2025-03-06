وزير خارجية العراق: الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية فى بغداد 17 مايو

وكالات

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن جامعة الدول العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد انعقدت فى القاهرة القمة العربية الطارئة بشأن بحث تطورات القضية الفلسطينية، والتي تصدرت مناقشاتها عدد من الرسائل التى شملت تأكيد رفض التهجير القسري وأنه لا بديل عن إعادة إعمار غزة في وجود سكانها، والسعي لحل الدولتين كونه السبيل الوحيد للاستقرار، إضافة إلى التطرق لما يخص سبل استئناف المرحلة الثانية لاتفاق غزة ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.