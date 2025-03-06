وزير الدفاع الفرنسى: باريس تقدم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانيا

باريس (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو اليوم الخميس، أن بلاده تقدم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانيا، فيما أعلنت واشنطن أمس الأربعاء، تجميد تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف.

وقال سيباستيان ليكورنو لـ(راديو فرانس إنتر) "استخباراتنا ذات سيادة ولها قدرات خاصة بنا وأن باريس تقوم بنقلها إلى الأوكرانيين".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال إنه يريد "فتح نقاش استراتيجي" بشأن حماية أوروبا بواسطة المظلة النووية الفرنسية، على خلفية التقارب بين موسكو وواشنطن.. مشيرا إلى رؤساء أركان الدول المستعدة لضمان سلام مستقبلي في أوكرانيا سيجتمعون في باريس الأسبوع المقبل.

وأضاف ماكرون، أن "السلام في أوكرانيا قد يفترض أيضا نشر قوات أوروبية وهذه القوات لن تذهب للقتال اليوم لكنها ستكون هناك عندما يتم توقيع السلام لضمان احترامه الكامل".