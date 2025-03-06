وزير الخارجية الأوكرانى يبحث مع نظيريه من السويد ورومانيا اجتماع مجلس أوروبا والعلاقات

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عقد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، محادثات هاتفية مع نظيريه، السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، والروماني إميل هوريزينو، تناولت سبل التنسيق الخاص باجتماع المجلس الأوروبي وخطوات تعزيز التعاون الثنائي.

وأعرب الوزير الأوكراني - خلال محادثته مع نظيرته السويدية - عن امتنانه لدعم السويد الثابت، وأطلعها على الوضع الحالي والمخاطر الأمنية والتحديات، وقال "قمنا بتنسيق المواقف قبل انعقاد المجلس الأوروبي"، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية مشاركة الولايات المتحدة في ضمان السلام والأمن الموثوقين.

وفي اتصال آخر أجراه مع الوزير الأوكراني مع نظيره الروماني، جرت مناقشة الخطوات الإضافية لتعزيز الحوار السياسي بين أوكرانيا ورومانيا.

وقال سيبيها - حسبما أذاعت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم - "ركزنا على الخطوات التالية لتعزيز حوارنا السياسي وتنسيق الاتصالات المستقبلية. إن تعاوننا الوثيق أمر حيوي للاستقرار في المنطقة". كما شكر رومانيا على دعمها الثابت لأوكرانيا.