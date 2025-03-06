نقابة التجاريين بالقاهرة: استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى 31 مارس

كتبت آية دعبس

قالت نقابة التجاريين بالقاهرة، إن فتح باب الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية المدعم لعام 2025، مستمر حتى 31 مارس 2025، مشيرة إلى أن تجديد الاشتراك مُتاح من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالنقابة www.cairotogpay.com، لافتة إلى أن منافذ البرنامج برمسيس والعباسية مخصصة فقط وحصريا لاستقبال طلبات الاشتراك الجديد أو لمن لم يكن مشتركا عام 2024، وطلبات تجديد الاشتراك التي بها تعديل بالحذف أو الإضافة عن عام 2024.

وأشارت إلى أنه يجوز التجديد من خلال منقذ رمسيس فقط بمقر النقابة 30 شارع رمسيس وسط البلد بالدور الثالث، مضافا إليه رسوم سداد إضافية قيمتها 125 جنيه فيما عدا الاشتراك الجديد أو لمن لم يجدد اشتراكه خلال عام 2024 حيث يعتبر اشتراكا جديدا، أو تجديد الاشتراك للمشتركين بالعام السابق (2024) ويرغبون في إضافة أو حذف تابعين لهم بعام 2025.

وأوضحت أنه سيتم تسليم بطاقات الاشتراك بالبرنامج والدليل عبر البريد السريع خلال أسبوع عمل اعتبارا من اليوم التالي للسداد لكافة المشتركين سواء كان تجديد الاشتراك إلكترونيا أو من خلال المنافذ للاشتراك الجديد أو التعديلات، لافتة إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى السنوى للعلاج داخل المستشفيات ليصبح 12 ألف جنيها للعضور الأساسي بدلا من 11 ألف و100 جنيها والزوجة ولكل ابن من الأبناء 10 آلاف جنيه بدلا من 9250 جنيها وكل والد من الوالدين جنيها بدلا من 7400 جنيها.

ولفتت إلى أنه تم التوسع في الشبكة الطبية لتشمل كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه يتم الرد بأرسال خطاب التحويل خلال 24 ساعة من الإرسال، ويتم طباعة خطاب التحويل بواسطة المشترك وتقديمه إلى الجهة العلاجية المراد إجراء الخدمة العلاجية لها والمدون اسمها بالخطاب، علما بأن صلاحية استخدام الخطاب مرة واحد فقط وللجهة العلاجية الصادر باسمها الخطاب.