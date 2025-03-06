ندوة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج تناقش مكافحة زواج الأطفال وختان الإناث

سوهاج - عمرو خلف

نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج (إدارة تمكين الشباب) ندوة لمناقشة قضية العنف القائم على النوع الإجتماعى والعنف ضد المرأة بمركز شباب روافع العيساوية إدارة شباب المنشاة، ويأتى ذلك ضمن الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التوعية بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة الحقوقية).

ويهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتمعى بقضايا السكان وتنظيم الأسرة ومكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث والاهتمام برفع الوعي "بقضايا السكان"، وقام بتنفيذ الندوة ياسر الخضراوى - مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة. تحت إشراف ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة الاهتمام بأنشطة رفع الوعي بالقضايا السكانيّة والتى تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعى فى المجتمع حيث تقوم بدور حيوى كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب.