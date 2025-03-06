نادى جامعة حلوان يعلن مواعيد تدريبات مدرسة الريشة الطائرة خلال رمضان

محمد صبحى

أعلن نادي جامعة حلوان عن مواعيد تدريبات مدرسة الريشة الطائرة خلال شهر رمضان المبارك، والتي ستقام أيام السبت والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت إشراف الكابتن محمد حمودة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة أن النادي يسعى دائمًا إلى توفير بيئة رياضية متكاملة لجميع منتسبيه، مشيرًا إلى أن إطلاق مدرسة الريشة الطائرة في رمضان يعكس التزام الجامعة بتعزيز النشاط الرياضي كما شدد على أهمية الرياضة كأسلوب حياة صحي، مؤكدًا أن النادي يرحب بجميع الراغبين في المشاركة، خاصةً من ذوي الهمم الذين يحظون برعاية واهتمام خاص.

أوضح الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان أن النادي يسعى إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى صقل مهارات اللاعبين وتطوير مستواهم الفني في مختلف الرياضات، مشيرًا إلى أن مدرسة الريشة الطائرة ستكون فرصة مميزة لجميع الأعمار للاستفادة من التدريب الاحترافي بأجواء رياضية مميزة خلال الشهر الفضيل

هذا وحدد النادي الاشتراكات الشهرية للمشاركة في التدريبات على النحو التالي

ثلاثمائة جنيه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصةثلاثمائة وخمسون جنيهًا للأعضاء

أربعمائة جنيه لغير الأعضاء

يأتي هذا في إطار جهود النادي لتقديم أنشطة رياضية متنوعة بأسعار مناسبة، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للانضمام والاستفادة من التدريبات الاحترافية