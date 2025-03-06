نائب محافظ القاهرة: إخلاء 3 شوارع فى العتبة ضمن أعمال التطوير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، منطقة العتبة بحي الموسكي لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى بشوارع الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب، ضمن خطة تطوير العتبة وذلك لتذليل أى صعوبات تعوق التنفيذ وفق الخطة الزمنية للمشروع.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن المخطط يشمل رفع كفاءة المنطقة وتحسين أوضاع الباعة الجائلين من خلال:-

1. إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي ونقل الباعة مؤقتًا إلى جراج العتبة.

2. تنفيذ 473 طاولة منظمة للباعة الجائلين بدلاً من الفروشات العشوائية.

3. تطوير الواجهات والحفاظ على الطابع المعمارى المميز للمنطقة.

4. رفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير الأمان والحماية المدنية.

ويتم التطوير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وبرنامج الهابيتات لضمان بيئة منظمة وآمنة تناسب الجميع.

تتضمن أعمال التطوير إنشاء 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.



تطوير العتبة



تطوير العتبة يبدأ بـ3 شوارع



نائب محافظ القاهرة يتفقد تطوير العتبة