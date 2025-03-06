نائب رئيس مركز الحسينية: دخول الغاز الطبيعى لـ41 قرية ضمن "حياة كريمة"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس نبيل جودة، نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة شملت 41 قرية بأرجاء المركز كمرحلة أولى للمبادرة وجميع القرى حظت بخدمات كبيرة وعملاقة فاقت أحلامهم وأمانيهم.

وأضاف جودة، لـ"اليوم السابع" أن الأهالى فوجئوا بدخول الغاز الطبيعى منازلهم حيث تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المناجاة الكبرى بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وناهيك عن تقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 وحدة سكنية بالقرية وتم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعى 34 قرية كمرحلة أولى وجارى استكمال باقى الـ41 قرية خلال المرحلة الثانية الجارى العمل بها الآن.

وأشار نائب رئيس المركز، إلى أن مشروع الغاز الطبيعى حظى باستحسان الأهالى فى مختلف القرى خاصة أنه تم توفير هذه الخدمة التى لا تستغنى عنها أى أسرة بأسعار مخفضة كما تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى فى قريتى شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر 4 وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز فى القريتين المدرجين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري.حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 1200 وحدة سكنية فى القريتين. خاصة أنه تم توصيل خدمة الغاز والذى لم يكن ضمن طموحات كثير من الأهالى وأكثر ما كانوا يفكرون فيه هو مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية ولكن جاءت مبادرة «حياة كريمة» تضيف لهم خدمات أخرى مثل الغار الطبيعى والذى كان بعيد عن أحلام المواطنين لكنه أصبح حقيقة.