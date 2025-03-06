موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6-3-2025 سادس أيام رمضان

مطروح – حسن مشالي

يختلف موعد الإفطار الرمضاني من مدينة لأخرى بمحافظة مطروح، حيث تتباين مواقيت أذان المغرب في كل مدينة عن غيرها بالمحافظة، بفوارق يتراوح من 1 إلى 16 دقيقة، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويحين أذان المغرب بمدينة السلوم وواحة سيوة بعد القاهرة بـ 23 دقيقة.

أذان المغرب اليوم الخميس 6-3-2025، بمدن مطروح كما يلي:

يحين آذان المغرب في مدينة الحمام شرقي المحافظة الساعة 6.5 م، ومدينة العلمين 6.6 م، ومدينة الضبعة 6.8 م.

وموعد الإفطار في مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة 6.13 مساءً، ومدينة النجيلة 6.15 م، وسيدي براني 6.18 م، ومدينة سيوة 6.21 م، ومدينة السلوم 6.21 م.

ويأتي هذا الفارق في مواقيت الأذان، بين مدن محافظة مطروح، بسبب تباعد مسافات بينها بشكل كبير واتساع مساحة المحافظة التي تُعد ثاني أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، بعد الوادي الجديد، حيث تُقدر مساحتها بحوالي 20 % من مساحة مصر.