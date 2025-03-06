مواعيد أتوبيسات النقل العام فى القاهرة رمضان 2025

كتب سيد الخلفاوى

تستقبل محافظة القاهرة شهر رمضان بترتيبات مختلفة، من بينها تعديل مواعيد اتوبيسات النقل العام، لتناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وتعمل بالتنسيق مع خطوط النقل الجماعى الأخرى والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان .

مواعيد اتوبيسات النقل العام فى القاهرة رمضان 2025

خروج 50% من السيارات الساعة 5 صباحاً

يستمر خروج باقي الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8.30 ص

السيارات ستعمل 10 ساعات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار

آخر أتوبيس يقوم من مناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والإمام الشافعي والإمام الليثي والأزهر الشريف ومسجد سيدنا الحسين وجامع عمرو بعد منتصف الليل

تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري

الخدمة الليلية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

مد سهر عدة خطوط ميني باص الخاصة للربط بين مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.