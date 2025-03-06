منظمة الصحة العالمية تضع خارطة طريق لإعادة بناء النظام الصحى فى غزة

كتب: أمل علام

كشف الدكتور تيدروس جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنهما وضعا خارطة طريق لإعادة بناء النظام الصحي المنكوب فى غزة.

وقالا، إنه ينبغي أن تركز الجهود العاجلة على ما يلى:

إعادة بناء المستشفيات والبنية التحتية لتحسين النتائج الصحية.

توسيع خدمات الصحة النفسية لمعالجة الصدمات النفسية.

إدارة الأمراض المزمنة الأخرى والنهوض بجهود الوقاية وتوفير الرعاية للحالات الصحية الأخرى

الدعم الدولي لرفع الحصار وتمويل التعافي من الرعاية الصحية وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

على المدى القصير نحتاج إلى توسيع خدمات العيادات المتنقلة والاستشارات عن بعد وإخلاء المرضى الذين يعانون من أمراض حرجة حتى يشفى النظام الصحي.

على المدى الطويل، يجب علينا تأمين وقف دائم لإطلاق النار لتمكين إعادة البناء المستدام والاستعادة الكاملة للرعاية الصحية.