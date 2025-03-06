مكة تستضيف اليوم "الوزارى الخليجى" والاجتماعات المشتركة مع مصر وسوريا والمغرب والأردن

إيمان حنا

تستضيف مكة المكرمة، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون، برئاسة وزير الخارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وفق ما صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ونقلته "واس".

وقال البديوى : "إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (45) فى الكويت ديسمبر الماضى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.



وسيعقد على هامش الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مصر ومجلس التعاون الخليجى، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، وسوريا بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمغرب بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والأردن بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي، كل على حدة؛ لمناقشة عدة موضوعات أهمها تعزيز العلاقات الإستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.