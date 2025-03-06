مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مسارات الأمطار

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى ( البحيرة وكفر الشيخ).

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت ، مع وجود فرصة تشكل السيول قائمة اليوم على مناطق من جنوب سيناء.

ويشهد اليوم الخميس 6 مارس 2025 الموافق 5 رمضان، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء .

ومتوقع اليوم أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.