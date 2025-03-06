مشروعات عاجلة وتحسين ضغوط مياه الشرب فى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

نفذت الدولة المصرية وعودها، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث يجرى نفيذ المشروعات العاجلة التى تم إعتمادها بإجمالى (10) مشروعات بالمناطق الساخنة، بمياه الشرب بأسوان.

كما تسعى، الاطقم الفنية لشركات مياه الشرب بأسوان و شركات الجيزة والقاهرة التى تعمل بأسوان، بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد الجارية حاليا فى بعض المحطات.

يجرى، العمل فى محطة مياه جبل شيشة، والروافع المساعدة بمنطقة الصداقة، ورافع المحمودية (2) بمدينة أسوان،ويجرى العمل للإطمئنان على أداء تلك المرافق وبحث احتياجاتها، كما شهدت روافع ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان انتظام ملحوظ فى التشغيل والضغوط.



وبالتعاون مع برنامج المياه والإصحاح البيئى بمنظمة اليونيسيف، تم تدشين سيارة التوعية وهى الثانية من نوعها على مستوى شركات مياه الشرب ومزودة بوسائل توعية فنية مختلفة وتهدف إلى تقديم أساليب التوعية بشكل جديد

جدير بالذكر، بان الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين الخدمة بمدينة أسوان، فى شهر يناير الماضى، منها إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، ومن الإجراءات البدء فى تنفيذ الخطة والإجراءات العاجلة التى حددتها الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، وتشمل تنفيذ 10 مشروعات فى فترة زمنية تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر بإعتمادات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، حيث تتشابك الجهود للإستغلال الأمثل لتوجيه هذه الإعتمادات فى المسار الصحيح وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها بما ينعكس بالإيجاب على تحسين خدمة التغذية للمياه بنطاق مدينة أسوان بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت مراقبة وإشراف الشركة للوصول للجودة المطلوبة.