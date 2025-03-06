مشاهير × المحاكم.. حكاية بطل "مسلسل حضرة المتهم أبي" ومخدر الأفيون

كتب إيهاب المهندس

اخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الاخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة.

وخلال أولى حلقات "مشاهير × المحاكم"، سنستعرض قضية اتهام الفنان أحمد عبد القوي، نجم مسلسل "حضرة المتهم أبى"، بحيازة الأفيون والترمادول بقصد التعاطي في العجوزة.

الواقعة مرت بمجموعة من المراحل

ــ ضبط الفنان في 8 مايو من عام 2023، بدائرة قسم العجوزة.

ــ بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي ومنها جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول.

ــ العينة المسحوبة من المتهم أظهرت إيجابيتها، ليتم إحالته للمحاكمة الجنائية.

ــ بعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة قررت محكمة الجنايات، في 30 مايو 2024، حبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة 10 ألاف جنيه.

ــ دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية، ليتم تحديد جلسة أمام محكمة جنايات مستأنف.

ــ محكمة جنايات مستأنف خففت الحكم في 11 سبتمبر الماضي للحبس 6 أشهر.

ــ يتبقى أمام الفنان فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض وفى حالة إقراره سيصبح نهائي بات.