مستشفى جامعة الأزهر بدمياط تفتح تحقيقا فى واقعة التعدى على مرافقة مريض

دمياط معتز الشربيني

أصدرت مديرية طب الأزهر بدمياط الجديدة، بيانا علي إثر واقعة تعدى فرد امن علي سيدة مرافقة لحالة بمستشفي جامعة الأزهر.

وتضمن الييان: "في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة اعتداء أحد أفراد الأمن بالمستشفى على مرافقة أحد المرضى، تؤكد إدارة المستشفى التزامها التام بتوفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع المرضى وذويهم، وكذلك للعاملين بها.

وبناءً عليه، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية فور العلم بالواقعة: فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، إيقاف فرد الأمن المعني عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح الداخلية، التواصل مع المرافقة المتضررة للتأكد من حالتها النفسية والجسدية، والتعبير عن أسف المستشفى الكامل لأي ضرر قد لحق بها، التشديد على معايير السلوك المهني، واتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

كما قامت إدارة المستشفى بإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.

وتؤكد إدارة الكلية والمستشفى أن أي تجاوز بحق المرضى أو مرافقيهم مرفوض تمامًا وسيتم التعامل معه بحزم وفقًا للوائح والقوانين، مشددةً على التزامها بتقديم أفضل خدمة طبية وإنسانية في بيئة آمنة تحترم حقوق الجميع.