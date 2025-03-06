مدفع رمضان وطبلة المسحراتى وفوانيس.. مجسمات بتربية نوعية كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا بعنوان " مدفع رمضان وقدرة الفول وطبلة المسحراتى وفوانيس.. مجسمات لفرحة الشهر الكريم بكلية تربية نوعية بكفر الشيخ، عبرت طالبات كلية التربية النوعية عن فرحتهم بشهر رمضان المبارك، بتصميم مجسمات لمدفع رمضان، وفانوس رمضان، وعربية الفول، ولمسجد، والعديد من مظاهر رمضان، وجميعها تم صناعتها من ورق الكرتون.

وتم تصميم المجسمات فى أجواء رمضانية مبهجة، وكان الهدف الأساسى للورشة تعليم الطلاب كيفيه عمل فانوس رمضان باستخدام أقل التكاليف وإعطاء أعلى جودة باستخدام الكرتون والورق وأقمشة خيامية رمضان فى جو يسوده الحب والتفاؤل بقدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، وإشراف الدكتور سماح الرفاعى، والدكتور ميرنا النحاس بقسم التربية الفنية، وتنفيذ طلبة البرنامج المميز (معلم التربية الفنية الرقمية) بالكلية.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بإنتاج الطلبة واشاد بإبداعاتهم الفنية المتنوعة، مهنًا الأمة الإسلامية ووطنا الغالى مصر وجميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة بحلول الشهر الكريم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجامعة بالأنشطة الطلابية وتوفير كافة سبل الدعم لطلبة الجامعة لإقامة فعاليات مميزة وهادفة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى عرض المنتجات الطلابية وتسويقها وتطوير مهارات المبدعين من طلاب الجامعة بإقامة معارض متنوعة والتواصل مع المجتمع الخارجي.

طالبة تصمم عربة الفول



جانب من مجسمات تعبر عن شهر رمضان



مجسمات تعبر عن شهر رمضان