محافظ القليوبية يلتقى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا مع الدكتور محمد مصطفي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، وبحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، والدكتور فادى مسيحة مدير مستشفي بنها التعليمى، ويهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشغيل 8 أسرة عناية مركزة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لديها البيانات كاملة بالوضع الراهن، وعدد الأسرة الفارغة والحضانات وأسرة العناية المركزة بهدف التسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب.

وأكد المحافظ، على أهمية التعاون بين جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على مدار الساعة لتوفير البيانات الدقيقة حول الأسرة المتاحة والحضانات وأسرة العناية المركزة، مما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.