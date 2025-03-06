محافظ القليوبية يتابع تنفيذ خطة الرصف بشوارع شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة الرصف والتطوير بعدد من شوارع مدينة شبرا الخيمة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف شارع الخمسين بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يبلغ طوله 500 متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، حيث وجه المحافظ خلال جولته بدفع الأعمال بالشارع وتوسعته كلما أمكن، واستغلال الجزيرة الوسطى في إنشاء ساحات انتظار للسيارات، كما وجه بالتنسيق مع شركات المرافق وعمل محاضر انضمامية للتأكد من عدم وجود أي أعمال بالمرافق العامة.

كما تفقد المحافظ، شارع عمار بن ياسر الذي تم الانتهاء من رصفه ببلاط للإنترلوك بطول 200 متر وبتكلفة 360 ألف جنيه، حيث وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ ومراعاة المواصفات الفنية.

وتفقد المحافظ، أيضاً أعمال رصف شارع بهتيم إسكو، حيث تم وضع طبقة الأساس بالشارع وجاري التنسيق مع شركات المرافق لوضع طبقة السن في المرحلة الثانية من الشارع.

وأكد المحافظ، خلال جولته على أهمية هذه المشروعات في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، ومراعاة الجودة في التنفيذ.

تفقد أعمال رصف الشوارع بشبرا الخيمة



جانب من الاجتماع



خلال الجولة بشبرا الخيمة



خلال جولة المحافظ