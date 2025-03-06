اليوم السابع
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محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات بين رؤساء الأحياء

الخميس، 06 مارس 2025 04:30 م
محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات بين رؤساء الأحياء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب: سيد الخلفاوى

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أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وضبط منظومة العمل فى الأحياء، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام فى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

 

وشمل قرار محافظ القاهرة نقل نجلاء حسين رمضان من رئيس حى 15 مايو إلى رئيس حى المطرية، ومحمد محمد بهجت من رئيس حى المطرية إلى رئيس حى 15 مايو، وتكليف محسوب يكن رفاعى إبراهيم بالعمل رئيسًا لحى البساتين، ومحمد محجوب سالم بالعمل رئيسًا لحى المرج لبلوغ رئيسى الحيين السابقين السن القانونية للمعاش.

 

 







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محافظ القاهره

محافظه القاهره

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