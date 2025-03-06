محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتشجير فى نهار رمضان ويشيد بعمال النظافة

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، حملات النظافة والتشجير التي تجوب شوارع وميادين المحافظة، مشيدًا بالدور البطولي الذي يقوم به عمال النظافة، الذين يواصلون جهودهم بلا كلل رغم مشقة الصيام وارتفاع وتيرة العمل خلال الشهر المبارك.



وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يعمل على تكثيف جهود النظافة يوميًا، مع تعزيز حملات رفع المخلفات وزيادة أعمال التشجير والتجميل، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال رمضان، مشددًا على أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات المحافظة، لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة.

وفى ختام متابعته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة شكر وتقدير إلى كل عامل نظافة، قائلاً: “أنتم رمز العطاء.. وجهودكم تُرسم بها ملامح الجمال في شوارع الغربية، ولن نسمح إلا أن تكون مدننا وقرانا في أبهى صورة تليق بأهلها الكرام”، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعمهم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم على أكمل وجه.