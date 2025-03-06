محافظ الدقهلية: غرامات فورية وسحب التراخيص لكل من يخالف تعريفة السرفيس

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بمتابعة المرور الميداني علي سيارات السرفيس بالمنصورة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة والاستجابة الفورية لمشكلات المواطنين في هذا الشأن.

وأشار اللواء "مرزوق" لضرورة التأكد من لصق الاستيكرات بالتعريفة علي جميع خطوط السيارات السرفيس لمنع المخالفة للتعريفة المقررة 3.5 جنيه من خلال تعاون المواطنين.

وقال اللواء " مرزوق " إنه يتم فرض غرامات فورية وإلغاء خطوط السير وسحب التراخيص لكل من يخالف التعريفة المقررة، مضيفا أنه لن يسمح باستغلال المواطنين وأن جولاته الميدانية الشخصية المفاجئة مستمرة علي المواقف وعلي سيارات السرفيس والتاكسي وسيتم محاسبة المخالفين.



ومن جانبه، أوضح مدير عام المواقف، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم التنسيق مع الادارة العامة للمرور لمتابعة سيارات السرفيس من حيث الالتزام بخط السير الموضح بالرخصة وعدم تقسيم الخط وكذا الالتزام بلصق الاستيكر الموضح لخط السير تفصيلى بالمحطات والتعريفه الرسمية من أمام السيارة وخلفها وفى حالة مخالفة السائق سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه المتمثله فى سحب الرخص والمخالفة 600 جنيه مع تغليظ العقوبة فى حالة التكرار.