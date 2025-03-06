محافظ الإسكندرية يوجه بتخصيص أرقام للرد على شكاوى المواطنين داخل مواقف السرفيس

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مشروع محطات الركاب و الانتظار بتخصيص أرقام للرد على شكاوى المواطنين داخل مواقف السيرفيس، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين الخاصة بتشديد الرقابة على المواقف ومتابعة الالتزام بتعريفة الركوب تزامناً مع شهر رمضان المبارك.



والأرقام هي: داخل موقف محطة مصر (01212279951 -01286177888)، وداخل موقف الكيلو 21 (01158583990)، وفي مواقف العوايد /الساعة/ أبو سليمان ( 01227795877)، وفي موقف العامرية ( 0121883740-، ( 01225291886)، وموقف المنشية ( 01273372058- 01276571715)، بالإضافة إلى أرقام غرفة عمليات مشروع محطات الركاب و هي (01555790581- 01282456759).

وقد شدد محافظ الإسكندرية على تجهيز الثمان مواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية ( موقف محطة مصر - الموقف الجديد- موقف الساعة- موقف العوايد- موقف المنشية- موقف بسيون ابو سليمان- موقف الكيلو 21 - موقف العامرية) للعمل على مدار 24 ساعة ( بنظام 3 ورديات) بالإضافة إلى تعزيز جميع مواقف السرفيس بعدد عمال إضافي خلال فترة الذروة من الساعة (1 مساء حتى 7 مساء) للمساعدة في تحميل الركاب ومنع تكدس المواطنين.

كما أكد الفريق أحمد خالد على ضرورة التنسيق بين إدارة المرور ومشروع محطات الركاب و الانتظار لتكثيف التواجد المروري في المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب، والتنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير اتوبيسات للمساهمة في نقل الركاب وفي حالة زيادة أعداد الركاب.