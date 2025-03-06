محافظ أسيوط يقيم أكبر مائدة إفطار جماعى للأهالى بحضور أكثر من 3 آلاف مواطن

أسيوط -هيثم البدرى

أقام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أكبر مائدة إفطار جماعي لأهالي المحافظة، بالممشى السياحي بكورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط.

جاء ذلك، بمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية والشبابية، ووسط أجواء رمضانية مفعمة بالمودة والتآخي، وبحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والأنبا يوأنس، أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم للأقباط الارثوذوكس، والأنبا بسنتي، أسقف ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف مطرانية منفلوط للاقباط الارثوذوكس، والأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية، والدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، ولفيف من الآباء والقساوسة من مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط ومطرانيات الأقباط الأرثوذكس بديروط والدير المحرق وأبوتيج والأئمة والشيوخ بإدارات الأوقاف المختلفة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ووكلائهم ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الشركات والمرافق وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والصحفيين والإعلاميين وأكثر من 3 ألاف مواطن من كافة أطياف المجتمع بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.



وخلال حفل الإفطار، قدم محافظ أسيوط، التهنئة لجميع الحضور بشهر رمضان المبارك ناقلًا لهم تهنئة وتحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بمشاركة أهالي المحافظة الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية هذه الفعاليات التي تجسد معاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون، وتعزز التواصل بين المواطنين والمسئولين، وتساهم في تعزيز روابط المجتمع، وتهدف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين، وتعزيز قيم التضامن والتكافل وتقوية أواصر الإخاء وتوحد النسيج الإجتماعي.

ودعا اللواء هشام أبو النصر، جميع الجهات، إلى مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة، لضمان توفير احتياجات المواطنين، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية، ما سيسهم في تحقيق التكاتف المجتمعي.

وفي نهاية الفعالية، حرص المحافظ، على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين والشباب في جو أسري، داعياً أن يعم مصر الخير والرخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة، موجهاً الشكر لكل من شارك في التنظيم، مشيداً بالتعاون المثمر لتقديم هذا الحدث المميز، متمنيًا أن يكون الشهر الفضيل فرصة لمزيد من العطاء والإنجازات في سبيل تحقيق تطلعات أبناء المحافظة.