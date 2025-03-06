محافظة الجيزة تضبط 2000 وحدة ألعاب نارية متنوعة فى أوسيم

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة ضبط 2000 وحدة ألعاب نارية متنوعة في مركز أوسيم ومصادرتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة تكثيف الحملات على المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على السلامة العامة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن محافظ الجيزة تابع الحملات التي نفذها مركز ومدينة أوسيم لمنع بيع وتداول الألعاب النارية.

وأضافت أن الحملات شملت شوارع (محمد مبروك، ومسجد الرحمن)، وأسفرت عن رفع عدد من الفروشات المخالفة لبيع الألعاب النارية بالطريق العام والتحفظ على 2000 وحدة ألعاب نارية متنوعة ومصادرتها لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.