مبعوث أمريكا للشرق الأوسط: أى إجراء ضد حماس سيكون من إسرائيل وبدعم من إدارتنا

محمد جمال

قال المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا بأنه آن الأوان لحركة حماس للتصرف بطريقة مسؤولة وعقلانية وهذا ما لم تفعله حتى الآن، مشيرا إلى ان أى إجراء ضد حماس سيكون من إسرائيل وسيكون بدعم من إدارتنا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أضاف ويتكوف "لا نهتم كثيرا لتسمية المرحلة الثانية أو تمديد الأولى فما نركز عليه هو التوصل لحل واستعادة الرهائن"، مشيرا " إدارة الرئيس ترمب هدفها إطلاق سراح جميع الرهائن من غزة".

أكد ويتكوف أن أى نقاشات مع حماس يجريها المبعوث الخاص لشئون الرهائن وهو مفوض للقيام بذلك.