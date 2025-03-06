لصوص لكن أغبياء.. النحس دفعه لبيع بضائع مسروقة لأصحابها

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الشرطة البريطانية القبض على واحد من أغبى اللصوص، بعدما حصل على بضاعة مسروقة، وحاول إعادة بيعها لأصحابها مرة أخرى، ليتم اكتشاف أمره، والقبض عليه.

المتهم "كالوم" البالغ من العمر 25 عاما، تحصل على أدوات كهربائية مسروقة من عقار، في مدينة يورك، وعقب مرور ساعات على السرقة، حاول بيع المسروقات مرة أخرى، وأوقعه حظه العاثر، في عرض بضاعته المسروقة للبيع، على أصحابها المسروقين، فتعرفوا عليها، وأبلغوا الشرطة، ليتم القبض على المتهم.

اعترف المتهم بالحصول على البضاعة المسروقة، إلا أنه لم يتورط في سرقتها، كما اعترف بالسطو على عدد من المتاجر سابقا.