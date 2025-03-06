كندا تعلن فرض تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية

وكالات

أعلنت كندا عن فرض تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقدمت كندا شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية العقابية التى فرضتها واشنطن بنسبة 25% على غالبية سلعها الواردة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أكدت المنظمة أمس الأربعاء.

وأكدت ناديا تيودور سفيرة كندا لدى المنظمة التي مقرها جنيف، في منشور الثلاثاء على موقع "لينكدإن" أن "قرار الولايات المتحدة لا يترك لنا خيارا آخر".

وأضافت "لقد طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية غير المبررة على كندا".

ويأتي تقديم الشكوى في وقت بدت الحكومة الأميركية الثلاثاء كأنها تمهد لتسوية مع جارتها. فقد تحدث وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس بيزنس عن احتمال التوصّل إلى "حل وسطي" مع الكنديين والمكسيكيين الذين فرضت عليهم هذه الرسوم أيضا.

وأضاف "أعتقد أنه سيتم التوصل معهم إلى حل ما". وقد يتم اتخاذ القرار الأربعاء، بحسب الوزير.