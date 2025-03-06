اليوم السابع
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كبسولة فى القانون.. 4 أسباب للبصمة الخاطئة على المستندات

الخميس، 06 مارس 2025 08:00 م
كبسولة فى القانون.. 4 أسباب للبصمة الخاطئة على المستندات بصمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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يعتقد البعض أن البصمة على المستند أقوى من التوقيع فى الإثبات، هذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقه فكثيرًا ما تصبح البصمة التى وضعت على السند فى موضع إضعاف للسند وليس تقويته إذا ما اخذت بطريقة صحيحة، لذلك يفضل أن تعزز البصمة بتوقيع صريح إملائى.

 

فى هذه الحالة البصمة تدعم التوقيع والتوقيع يدعم البصمة إذا طمست، وهناك عدة أسباب للأخذ الخاطئ للبصمة على السندات، وهي:


1- زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.

2- قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.

3- تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.

4- استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.







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البصمة

التوقيع

الاخذ الخاطيء للبصمة

جريمه






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