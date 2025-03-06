عجيبة للبترول تنجح في تعجيل تنمية "إيريس" ليضيف 8500 برميلا مكافئا يوميًا

كتبت -مروة الغول

نجحت شركة عجيبة للبترول بالتعاون مع شركاء النجاح بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني في تعجيل تنمية حقل "إيريس" بالصحراء الغربية، والذي تم اكتشافه في طبقة "مساجد" الجيولوجية، ويمثل هذا الكشف إنجازًا هامًا في استراتيجية الاستكشاف بالمناطق المجاورة للحقول الحالية.

نجحت الشركة في تحقيق هذا الإنجاز بفضل المسح السيزمي المتطور ثلاثي الأبعاد الذي أجري حديثًا، والذي تمت معالجته في المقر الرئيسي لشركة إيني، بالاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال، لتتم إعلان نتائج المسح على الفور بعد تفسير البيانات من قبل فريق عمل شركة عجيبة والعمل على الاستفادة من التسهيلات القائمة لسرعة وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج. حيث تم ربط حقل "إيريس" على الفور بشبكة الخطوط الخاصة بالشركة، مما حقق ربطًا سريعًا للحقل، بما يعزز من نجاح استراتيجية الاستكشاف وسرعة الاستفادة من الاكتشافات الجديدة.

يجري حاليًا تنمية الحقل من خلال ثلاث آبار إنتاجية تضمن إنتاجًا مستقرًا يبلغ 8500 برميل مكافئ زيت يوميًا، مع وجود مخطط لحفر عدة آبار إضافية خلال الفترة المقبلة يجري تحديد مواقعها وفق نتائج الآبار الحالية ودراسات الخزانات.

يمثل حقل "إيريس" دليلاً على القدرات الواعدة لطبقة "مساجد" الجيولوجية، ويفتح المجال أمام المزيد من النجاحات المماثلة لحقل "إيريس"، وذلك ضمن عدة مناطق يجري حاليًا دراستها دراسة مستفيضة.

وفي هذا الإطار تعمل شركة عجيبة بالتعاون مع شركاء النجاح بالهيئة المصرية العام للبترول وشركة إيني على التوصل إلى طبقات جيولوجية جديدة غير تقليدية في الصحراء الغربية، مع توظيف أحدث التقنيات لتعظيم الاستفادة من القدرات الكامنة غير المكتشفة بعد بما يعزز المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بتكثيف أنشطة الإنتاج والاستكشاف لتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة.