اليوم السابع
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الخميس، 06 مارس 2025 07:32 م
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طوارئ بغرف عمليات المرور بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة

الخميس، 06 مارس 2025 04:03 م
طوارئ بغرف عمليات المرور بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة تقلبات جوية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بعد سقوط أمطار وظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.







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