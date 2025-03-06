ضبط لصوص بطاريات أبراج الهواتف المحمولة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بإرتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وعُثر بحوزتهن على (4 هواتف محمول).

بمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأكدن أن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة (عدد من الأجهزة المتنوعة من إحدى الشركات)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم (6 أشخاص).



أسفرت الجهود عن ضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "بدون ترخيص" ، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر بحوزته (٢ بطارية خاصة بتشغيل أبراج الهواتف المحمولة - فرد خرطوش وعدد من الطلقات – أدوات ومعدات فك وتركيب).

بمواجهته اعترف بسرقة البطاريات من الأبراج الخاصة بالهواتف المحمولة بأسلوب " الفك".