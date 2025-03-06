اليوم السابع
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ضبط طفل يقود سيارة معرضا حياة المواطنين للخطر

الخميس، 06 مارس 2025 11:09 ص
ضبط طفل يقود سيارة معرضا حياة المواطنين للخطر ضبط طفل يقود سيارة
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى من صور ومقاطع فيديو لقائد سـيارة "تبدو عليه علامات حداثة السن" يتضمن عبارات مُسيئـة بالإضافة لتعريضه حياته والآخريــن للخطر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مالك السيـــارة (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، نجلــــه (طالب - مقيم بذات العنوان "مالك الحساب المُشار إلــــيه ") والسيــارة المستخدمة "سارية التراخـــيص".

بمواجهتهما أقر الأخير بقيــادة السيارة ملك والده برعونة وبدون رخصة قيادة وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 







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