ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بسبب لهو الأطفال فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى لحيازة بعض الأشخاص أسلحة نارية وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية منها بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه ( 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب ) وبحوزتهم ( 5 فرد خرطوش ، 2 بندقية خرطوش ، كمية من مخدر الحشيش) وتبين قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث ثمة إصابات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات جيرة بينهم وبين (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة شرطة أول شبرا الخيمة) بسبب لهو الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.