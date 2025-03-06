صناع الخير عضو التحالف الوطنى توزع كراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية فى الفيوم

كتب محمد عبد الرازق

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وشركة WE، انطلقت فرق العمل والمتطوعين في حملة موسعة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية.

وقد بدأت الحملة في قرى محافظة الفيوم، حيث شملت توزيع المساعدات على أهالي قرى سرسنا، المقاتلة، خليفة يونس، الدبيكي، عفيفي، الجبلاية، معصرة صاوي، الحدادين، وأرض الشريف في طامية.

ويواصل متطوعوا التحالف الوطني ومؤسساته العمل بكل جدية وسرعة لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم الغذائي والاجتماعي لهم.