صلبان على جباه رموز إدارة ترامب.. فوكس تكشف السبب

كتبت : نهال أبو السعود

ظهر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع فوكس نيوز، وعلى جبهته صليب من الرماد والذي يرمز إلى بدء موعد الصوم عند المسيحيين، وقد أثار الصليب الذي ظهر على وجه روبيو جدلا كبيرا.

بمناسبة أربعاء الرماد، أقيم قداس كاثوليكي للموظفين في البيت الأبيض، كما أصدر الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بيانا بالمناسبة، وجاء فيه: "في هذا الأربعاء الرماد، ننضم بالصلاة مع عشرات الملايين من الكاثوليك والمسيحيين الأمريكيين الآخرين الذين يبدأون موسم الصوم الكبير المقدس - وهو وقت من الترقب الروحي لآلام وموت وقيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح".

وتابعت الرسالة: "خلال موسم الصوم الكبير، يقضي المسيحيون 40 يوما و40 ليلة في الصلاة والصيام، وإعطاء الصدقات لتعميق إيماننا وتقوية إيماننا بالإنجيل"، مشيرة إلى أن "أتباع المسيح يرتدون اليوم صلبانا من الرماد على جباههم، تذكير مقدس بفنائنا وحاجتنا الدائمة لرحمة المسيح اللامتناهية ومحبته الفدائية".

واختتم البيان بقوله: "دعونا نعد أرواحنا لمجد معجزة عيد الفصح القادمة"، مضيفًا: "ليبارككم الله القدير، وليبارك الولايات المتحدة الأمريكية دائما".

كما انتشر فيديو لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على مدرج طائرات في ولاية تكساس، بعد زيارة إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك، ويقوم أحد الكهنة برسم الصليب على جبهته قبل أن يصعد إلى الطائرة.