اليوم السابع
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سفاح المعمورة.. DNA الضحية الأولى زوجته بالإسكندرية يؤكد هويتها

الخميس، 06 مارس 2025 02:03 م
سفاح المعمورة.. DNA الضحية الأولى زوجته بالإسكندرية يؤكد هويتها سفاح المعمورة بالإسكندرية
الإسكندرية ـأحمد الزغبي

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أكدت أسرة " منى.ف"  ضحية سفاح الإسكندرية والمعرف بـ سفاح المعمورة، وزوجته عرفيا، وظهور البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت هوية المجني عليها التي كان عثر جثتها بشقة المعمورة البلد .

وتقوم الأسرة، بإنها إجراءات استلام الجثمان خلال الساعات المقبلة ودفنها في القاهرة، وكان المتهم نصر الدين.ا المعروف إعلاميا بـ سفاح الإسكندرية قد اعترف بقتل زوجته عرفيا، بسبب الغيرة، ووضعها في تابوت لمدة 9 أشهر .

تفاصيل جريمة مروعة لسفاح المعمورة في الإسكندرية

بدأت الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم  قام باستئجار شقة فى الطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، ليجعلها مقرًا لمقابلة موكليه، لكنه اتخذها ملاذًا لعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيًا، ثم نشبت بينهما خلافات قرر على إثرها التخلص منها، وقام بوضع جثمانها داخل أكياس مشمّع ولفها بمادة لاصقة بإحكام حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق لعدة شهور.

وبعد ارتكاب المتهم جريمة قتل أخرى، حيث قتل المجنى عليها الثانية، وهى إحدى موكلاته، بسبب خلاف على مبالغ مالية، قرر التخلص منها ودفنها بجوار المجنى عليها الأولى. حفر حفرة فى منتصف إحدى غرف الشقة ودفنهما معًا، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.

سفاح المعمورة.. العثور على جثة ثالثة داخل شقة في الإسكندرية

كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 فى منطقة العصافرة شرق المحافظة، يُشتبه فى كونه ثالث ضحايا المتهم، المعروف بسفاح المعمورة.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد، بالإضافة إلى جثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.







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