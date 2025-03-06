سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة الآن على مناطق بالقاهرة والجيزة

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكاثف السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق القاهرة ومناطق من السواحل الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد أحيانا.

وتشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة فى هذه اللحظات، أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق على فترات متقطعة ، فى ظل تكاثر السحب الممطرة.

ويشهد اليوم الخميس 6 مارس 2025 الموافق 6 رمضان، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

متوقع اليوم أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.